Bericht: Zwei Tote bei Explosion in chinesischer Fabrik

Peking (APA/AFP) - Bei einer Explosion in einer Industriehalle in China sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. 57 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der nordöstlichen Provinz Jilin verletzt, wie die amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag meldete. Durch die Explosion sei ein Teil der Fabrik zerstört worden. Außerdem seien 370 Häuser beschädigt worden, 15 davon seien eingestürzt.

Die Explosion in der Halle, in der Maschinenteile gefertigt wurden, habe sich am Freitagabend ereignet. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen, das erst am Samstagmorgen gelöscht werden konnte. Die Rettungsarbeiten dauerten laut Xinhua am Samstagabend noch an. Die Ursache für die Explosion blieb zunächst offen.