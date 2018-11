First Lady Melania begleitet Trump nach Argentinien zum G-20-Gipfel

Washington/Buenos Aires (APA/dpa) - First Lady Melania Trump wird an der Seite ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, nach Buenos Aires zum G-20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs reisen. Das erklärte eine Sprecherin der First Lady am Montag auf dpa-Anfrage. Die 48-Jährige werde am Partner-Programm des Gipfels teilnehmen.

Für Melania Trump ist es der zweite G-20-Gipfel, nach Hamburg 2017, an den sie keine allzu positiven Erinnerungen haben dürfte. Die Teilnahme am Ehegattenprogramm in der Hansestadt war ihr damals verwehrt worden, weil Demonstranten den Weg zum Gästehaus des Senats im Stadtteil Uhlenhorst blockierten, wo das Präsidentenpaar gewohnt hatte. Der Secret Service hatte eine Teilnahme nicht für ausreichend sicher erachtet. Melania Trump war damit unter anderem eine Hafenrundfahrt und ein Besuch im Klimarechenzentrum entgangen.