Van der Bellen am Donnerstag zu Besuch in Baden-Württemberg

Wien/Stuttgart (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht am Donnerstag das deutsche Bundesland Baden-Württemberg. Auf dem Programm mit den Schwerpunkten „Forschung, Wirtschaft und Zukunft Europas“ stehen unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und ein Besuch der Elektromobil-Produktion des Sportwagenbauers Porsche, wie die Präsidentschaftskanzlei im Vorfeld mitteilte.

Am Vormittag ist der Bundespräsident demnach im Cyber Valley in Tübingen zu Gast. „Das Cyber Valley ist eine der größten Forschungskooperationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und es fördert auch Unternehmensgründungen in diesem Bereich. Zudem werden bis zu 100 Doktoranden ausgebildet“, hieß es seitens der Präsidentschaftskanzlei. Dem Firmenbesuch folgt ein Arbeitsgespräch mit Ministerpräsident Kretschmann in dessen Amtssitz Villa Reitzenstein in Stuttgart.

Am Nachmittag steht der Besuch beim Sportwagenbauer Porsche auf dem Programm, wo es vor allem um Elektromobilität geht. Porsche habe unlängst angekündigt, komplett aus dem Geschäft mit Dieselfahrzeugen auszusteigen, hieß es aus dem Büro von Van der Bellen. Außerdem arbeite Porsche am ersten Elektro-Serienauto. Am Abend werden Van der Bellen und Kretschmann jeweils eine „Rede zu Europa“ halten und anschließend an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.

Baden-Württemberg war im Jahr 2017 für Österreich bezüglich der Exporte - nach Bayern, den USA und Italien - der fünftwichtigste Handelspartner. Laut Wirtschaftskammer (WKÖ) betrugen die Exporte 7,1 Mrd. Euro, die Importe aus Baden-Württemberg beliefen sich auf 9,4 Mrd. Euro. Die baden-württembergische Wirtschaft zählt zu den wirtschaftsstärksten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas. Sie gilt insbesondere im Bereich der industriellen Hochtechnologie sowie Forschung und Entwicklung „als die innovativste Region der Europäischen Union“, wie von der Präsidentschaftskanzlei betont wurde. Das Bruttoinlandsprodukt lag 2017 bei 493,3 Mrd. Euro.