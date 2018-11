Eishockey: Vanek traf beim 4:3-Sieg von Detroit

Detroit (APA) - Thomas Vanek hat seine Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf die Siegerstraße gebracht. Der 34-Jährige erzielte am Mittwoch (Ortszeit) den ersten Treffer des Tages beim 4:3-Sieg gegen die St. Louis Blues. Es war sein drittes Tor in der laufenden Saison. Beim zweiten Treffer der Red Wings leistete Vanek zudem einen Assist.