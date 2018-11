Fußball:Salzburg schaffte 6. EL-Aufstieg, Rapid noch mit guter Chance

Wien/Salzburg (APA) - Red Bull Salzburg hat am Donnerstag bei der achten Teilnahme zum sechsten Mal den Einzug in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League fixiert. Nach dem 1:0-Erfolg gegen RB Leipzig ist auch der Gruppe-B-Sieg bereits fix in der Tasche. Salzburg schließt bereits zum fünften Mal in der Geschichte als Gruppensieger ab, im laufenden Bewerb konnten bisher alle fünf Begegnungen gewonnen werden.

Außer Salzburg schaffte von den österreichischen Clubs bisher nur Rapid 2015/16 den Aufstieg aus der Gruppenphase. Die Wiener haben auch in der laufenden Saison noch die Chance, die K.o.-Phase zu erreichen und sind da seit dem 2:1-Sieg am Donnerstag bei Spartak Moskau in der Gruppe G auf einem guten Weg.

Das bisherige Abschneiden der ÖFB-Clubs in der Europa-League-Gruppenphase im Überblick:

~ 2009/10: RB Salzburg 1. Platz - 18 Punkte (6 Siege/0 Remis/0 Niederlagen) Rapid Wien 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3) Sturm Graz 4. Platz - 4 Punkte (1/1/4) Austria Wien 4. Platz - 2 Punkte (0/2/4)

2010/11: Rapid 3. Platz - 3 Punkte (1/0/5) Salzburg 4. Platz - 2 Punkte (0/2/4)

2011/12: Salzburg 2. Platz - 10 Punkte (3/1/2) Austria 3. Platz - 8 Punkte (2/2/2) Sturm 4. Platz - 3 Punkte (1/0/5)

2012/13: Rapid 4. Platz - 3 Punkte (1/0/5)

2013/14: Salzburg 1. Platz - 18 Punkte (6/0/0) Rapid 3. Platz - 6 Punkte (1/3/2)

2014/15: Salzburg 1. Platz - 16 Punkte (5/1/0)

2015/16: Rapid 1. Platz - 15 Punkte (5/0/1)

2016/17 Salzburg 3. Platz - 7 Punkte (2/1/3) Rapid 3. Platz - 6 Punkte (1/3/2) Austria 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3)

2017/18 Salzburg 1. Platz - 12 Punkte (3/3/0) Austria 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3)

2018/19 (Stand nach der fünften von sechs Runden): Salzburg 1. Platz - 15 Punkte (5/0/0) * Rapid 2. Platz - 7 Punkte (2/1/2) +

* = Aufstieg fix + = Aufstieg noch möglich

Gruppenphase Teilnahmen Aufstiege Salzburg 8 6 Rapid 7 1 (2. Aufstieg noch möglich) Austria 4 0 Sturm 2 0 ~