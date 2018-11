Staatssekretär Fuchs für Mogherini bei EU-ECOWAS-Treffen in Abuja

Abuja/Wien (APA) - Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs nimmt am heutigen Freitag am 22. EU-ECOWAS-Treffen in Abuja (Nigeria) teil. Thema wird unter anderem die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung in Westafrika zur Verhinderung der Migration nach Europa sein. Der FPÖ-Politiker wird dabei stellvertretend für die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini den Europäischen Rat repräsentieren, hieß es.

Diese nimmt an dem Treffen nicht teil, ebenso Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Fuchs ist damit als offizieller EU-Repräsentant bei dieser Konferenz der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) vertreten, an der auch der Präsident der ECOWAS-Kommission Jean-Claude Kassi Brou und der Außenminister Nigerias, Geoffrey Onyeama, teilnehmen.

„Unser zentrales Anliegen ist es, die wirtschaftliche Situation und in weiterer Folge die Lebensbedingungen der Menschen in Westafrika zu verbessern, um dadurch die anhaltenden Migrationsbewegungen nach Europa zu verhindern“, betonte Fuchs im Vorfeld.Obwohl Westafrika den höchsten Stand bei der regionalen Integration in Afrika aufweist, sei das Potenzial weitaus größer und die Verbesserung von gegenseitigem Interesse, erklärte der FPÖ-Staatssekretär.

Er trat in diesem Zusammenhang für einen Ausbau der Partnerschaft zwischen der EU und den westafrikanischen Staaten ein. „Wir müssen unsere gemeinsamen Werte und Interessen in einer Agenda festhalten. Nur mit einem langfristigen strategischen Konzept können wir unsere gemeinsamen Interessen voran bringen. Dazu gehören die Stärkung der Demokratie, die Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Afrika sowie die angemessene Berücksichtigung der Demografie und sozialen Integration. Ziel ist wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region.“

