Russland bedauert Trumps Absage von Treffen mit Putin

Moskau (APA/Reuters) - Russland bedauert US-Präsident Donald Trumps kurzfristige Absage eines Treffens mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin am Rande des G-20-Gipfels. Die russische Regierung sei dennoch gesprächsbereit, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag. „Eine Absage bedeutet, dass Gespräche über wichtige internationale Themen auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.“

Trump hatte das lange vorbereitete Treffen mit Putin am Donnerstag wegen des Ukraine-Konflikts kurzfristig gekippt. Er twitterte seine Entscheidung kurz nach dem Start der Air Force One in Washington mit Ziel Buenos Aires. Trump begründete den überraschenden Beschluss am Donnerstag damit, dass Russland die festgesetzten ukrainischen Schiffe und Seeleute nicht freigelassen habe.