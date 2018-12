Buenos Aires (APA/AFP) - Die USA wollen neue Strafzölle gegen China für 90 Tage aussetzen. Eine angedrohte Anhebung bisheriger Strafzölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Importe im Umfang von 200 Mrd. Dollar (176 Mrd. Euro) zu Jahresbeginn 2019 auf 25 Prozent werde für 90 Tage ausgesetzt, teilte das Weiße Haus nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Buenos Aires mit.

Sollte es nach den nun angesetzten 90 Tagen keine Einigung geben, werde es zur Anhebung der Strafzölle kommen, heißt es in der Mitteilung nach dem Treffen von Trump und Xi im Anschluss an den G-20-Gipfel am Samstag.