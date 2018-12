US-Soldat wegen Unterstützung der Jihadistenmiliz IS verurteilt

Los Angeles/Hawaii (APA/AFP) - Wegen Unterstützung der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) ist ein im Bundesstaat Hawaii stationierter US-Soldat zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige habe „sein Land verraten“, indem er dem IS Treue geschworen und versuchte habe, die Extremistengruppe zu unterstützen, erklärte Staatsanwalt John Demers am Dienstag.

Der Unteroffizier war von Undercover-Agenten der Bundespolizei FBI überführt worden. Er soll spätestens Anfang 2016 zum IS-Anhänger geworden sein. Er schaute den Ermittlern zufolge regelmäßig islamistische Propaganda-Videos und wollte Mitglied der Miliz werden. Demnach sprach er auch darüber, Gewalttaten verüben zu wollen - etwa einen Angriff auf einen Weihnachtsumzug oder einen Selbstmordanschlag in seiner Kaserne.

Im Juni und Juli vergangenen Jahres traf er schließlich FBI-Undercover-Agenten, die vorgeblich Kontakte zum IS hatten. Der Soldat gab ihnen unter anderem eine Drohne und Ausrüstung, wie sie auch von der Armee verwendet wird. Später gab er zwei FBI-Agenten, die sich als ein IS-Anführer und ein IS-Kämpfer ausgaben, ein Training in Kampftechniken. Er wurde schließlich festgenommen, als er in einer von den Undercover-Agenten organisierten Zeremonie dem IS die Treue schwor.