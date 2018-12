Explosion erschütterte Hauptstadt der Dominikanischen Republik

Santo Domingo (APA/dpa) - Bei einer starken Explosion in einer Plastikfabrik von Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, sind nach Angaben lokaler Medien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 22 Menschen verletzt worden, berichtete die Zeitung „Diario Libre“ am Mittwoch. Demnach waren neun der Verletzten Kinder.

In dem Gebäude war es ersten Vermutungen zufolge zu einer Gasexplosion gekommen. Die Erschütterung war laut Zeitung in weiten Teilen der Stadt zu spüren - auch im Nationalpalast, wo der Präsident des Karibiklandes sein Büro hat. Bilder in sozialen Medien zeigten eine dicke Rauchwolke mitten in der Stadt. Auf Videos waren Feuerwehrleute zu sehen, die zu einem eingestürzten Gebäude eilen. Auf der Straße waren Gebäudeteile verstreut, Autos und Strommasten wurden beschädigt.