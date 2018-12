Fed-Chef: US-Wirtschaft geht es gut

Indianapolis (Indiana)/Washington (APA/Reuters) - Die US-Konjunktur läuft nach Angaben von Notenbank-Chef Jerome Powell „insgesamt sehr gut“. Besonders der Job-Markt sei stark, heißt es in einem Redemanuskript Powells für eine Veranstaltung in Washington. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Allerdings profitierten von der Erholung nicht alle Teile des Landes in gleichem Maße, sondern vor allem die großen Städte. Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich sei in mehr als zwei Dutzend Landkreisen die Norm. Fast ein Drittel der Haushalte in ländlichen Regionen habe immer noch keinen Breitband-Internetanschluss.

Powell geht in dem kurzen Vortrag nicht auf die Geldpolitik ein oder das bevorstehende Fed-Treffen, auf dem die Notenbank entscheidet, ob sie die Zinsen weiter anhebt.

