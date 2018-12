Ski alpin: Luitz droht 3 - Reaktionen Hirscher, Neureuther

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA525 vom 07.12.2018 muss es im ersten Absatz richtig heißen: „Wenn Stefan das gewusst hätte, hätte er das bestimmt nicht gemacht.“ (nicht: „.... hätte er das bestimmt nicht vor anderen gemacht“) --------------------------------------------------------------------- ~ Val d‘Isere (APA) - „Mir tut Stefan leid“, sagte der hinter Luitz zweitplatziert gewesene Hirscher. „Als Athlet verlässt du dich darauf, was Trainer, Ärzte und Verantwortliche sagen“, erklärte der Österreicher in Frankreich gegenüber dem Ö3-Radio. „Wenn Stefan das gewusst hätte, hätte er das bestimmt nicht gemacht“, war Hirscher überzeugt. Eine Disqualifikation wäre für Luitz jedenfalls „ein Wahnsinn“.

Hirscher bezog sich dabei darauf, dass Luitz diesem ersten Weltcupsieg so lange hinterhergefahren war. „Er ist so oft schon so knapp gescheitert. Aber Stefan ist nicht aufzuhalten und im Riesentorlauf einer der stärksten. Am Samstag gehört er wieder zu den Mitfavoriten“, ist der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger überzeugt. Er selbst nehme keinen Sauerstoff. „Es ist nicht eindeutig geklärt, ob es was bringt.“

Luitz‘ Landsmann Felix Neureuther nahm die DSV-Verantwortlichen in die Pflicht. „Sollte da was sein, müssen die, die entschieden haben, zur Verantwortung gezogen werden und nicht Stefan“, sagte der Deutsche. Neureuther kehrt in Val d‘Isere nach Daumenverletzung mit einer Plastikschiene ins Renngeschehen zurück. Er überlege, es auch am Sonntag im Slalom zu versuchen. „Ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert“, sagte Neureuther, der verletzungsbedingt in Beaver Creek gefehlt hatte.

Luitz selbst meinte: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst und habe gedacht, es ist erlaubt. Ich würde deshalb eine Disqualifikation nicht ganz verstehen. Es wäre keine Entscheidung im Sinne des Sports.“ Zum Riesentorlauf am Samstag meinte der Deutsche: „Es wäre schön, falls mir der Sieg weg genommen wird, morgen den ersten Weltcupsieg gleich absichern zu können.“