Kolumbianischer Ex-Präsident Betancur 95-jährig gestorben

Bogota (APA/AFP) - Der frühere kolumbianische Präsident Belisario Betancur ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 95 Jahren, wie seine Ärzte mitteilten. Betancur war von 1982 bis 1986 Präsident und setzte sich während seiner Amtszeit für Friedensverhandlungen mit Rebellengruppen wie der FARC-Guerilla ein.

Die FARC beendete ihren jahrzehntelangen Kampf gegen die Regierung schließlich im Jahr 2016 nach einem Friedensabkommen.

Der kolumbianische Präsident Ivan Duque würdigte den Verstorbenen als „großen Freund“ und „großen Kolumbianer“. Betancurs Vermächtnis in der Politik, in der Geschichte und in der Kultur Kolumbiens sei „ein Vorbild für alle zukünftigen Generationen“, schrieb Duque im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Betancur wurde zuletzt in einer Klinik in Bogota wegen eines Nierenleidens behandelt. Das Krankenhaus teilte mit, der Ex-Präsident sei am frühen Freitagnachmittag verstorben. Vizepräsidentin Marta Lucia Ramirez hatte Betancurs Tod allerdings schon am Vortag in einem Tweet verkündet, als Betancur noch lebte. Sie korrigierte den Fehler nach wenigen Minuten, viele kolumbianische Medien hatten die Falschmeldung da aber schon verbreitet.