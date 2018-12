Van der Bellen im Libanon - Experten: Wirtschaft nahe am Abgrund

Beirut/Wien (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht am morgigen Dienstag im Zuge einer Libanon-Reise auch ein Wirtschaftsforum. Die ökonomische Lage im Zedernstaat ist prekär. Die von Korruption geplagte Wirtschaft steht Experten zufolge gefährlich nahe am Abgrund. Der staatliche Schuldenberg ist auf umgerechnet 74 Milliarden Euro angewachsen, die Arbeitslosigkeit liegt bei geschätzten 36 Prozent.

Das liegt vor allem an der politischen Pattsituation im Land, an der selbst die Parlamentswahl im Mai wenig geändert hat. Auch mehr als sechs Monate nach dem Votum, bei dem die schiitische Hisbollah-Miliz und deren Verbündete deutlich zulegten, verhindert ein ethnisch und politisch bedingtes Gezerre um die Kräfteverteilung das Zustandekommen einer neuen Regierung.

Damit könne der designierte Premier Saad Hariri nicht die Reformen durchsetzen, die zur Freigabe von umgerechnet 9,7 Milliarden Euro an internationalen Hilfen nötig sind, berichtete Anfang Dezember die deutsche „Wirtschaftswoche“. Seitens der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) heißt es zu den Folgen der Regierungskrise: „Projekte der öffentlichen Hand werden immer wieder aufgeschoben, Investitionen bleiben aus und auch der libanesische Privatsektor, der als sehr widerstandsfähig gilt, schaut mit Zurückhaltung in die Zukunft.“

So wurde auch von der Weltbank Handlungsbedarf geortet. Wenn die neue Regierung nicht bald formiert sei und aktiv werde, „wird der Libanon, wie wir ihn kennen, dahinschwinden“, hielt Ferid Belhaj, für die Regionen Nahost und Nordafrika zuständiger Vizepräsident der Finanzinstitution, fest.

Der Libanon ist von den Konflikten in Syrien stark betroffen, heißt es auch im WKÖ-Länderbericht. Der Zedernstaat habe es aber seit 2011 geschafft, seine „Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit“ zu beweisen. „Das Bankwesen bzw. die Finanzdienstleistungen sind weiterhin Schlüsselsektoren im Libanon und werden manchmal als Rückgrat des Landes bezeichnet. Durch seine räumliche Nähe und historische Verbindung zu Syrien wird sich der Libanon zum Hub für den Wiederaufbau Syriens entwickeln, dessen Relevanz in Zukunft zunehmen wird.“

Das reale Wirtschaftswachstum des Libanon betrug im Jahr 2017 laut Economist Intelligence Unit (EIU) 1,7 Prozent, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge rund 1,5 Prozent. Die Prognose der EIU für 2018 wurde vor kurzem von 2,3 Prozent auf 1,7 Prozent nach unten korrigiert.

Das derzeit niedrige Wachstum entspreche einem Trend der vergangenen Jahre, der mit Ausbruch der politischen Krise in Syrien 2011 begann, heißt es seitens der WKÖ. Nach einer Wachstumsphase mit durchschnittlichen jährlichen Zuwächsen von circa neun Prozent im Zeitraum 2007 bis 2010 verlangsamte sich das reale Wirtschaftswachstum ab 2011 deutlich und bewegt sich im jährlichen Durchschnitt zwischen ein bis zwei Prozent.

Angesichts der Auswirkungen der Syrien-Krise auf das Land erhielt der Zedernstaat die Zusage der internationalen Gemeinschaft, dass über die nächsten Jahre finanzielle Unterstützung fließen würde, ist im WKÖ-Bericht zu lesen. „Die Zuwendungen sollen vor allem in die Infrastruktur fließen und allgemein die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ferner besteht die Hoffnung ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Voraussetzung dafür ist eine stabile Regierung, die darüber hinaus ausstehende Reformen umsetzt.“

Auch die Zahlen des seitens der libanesischen Blom Bank monatlich erhobenen Purchasing Manager Index (PMI) - laut WKÖ eine Wirtschaftsumfrage die als Barometer des libanesischen Privatsektors gilt - zeichnen kein positives Bild: „Seit Anfang 2018 bewegt sich der Wert unter 50, was laut der Bank für einen negativen Trend spricht und v.a. den negativen Ausblick der befragten Unternehmen widerspiegelt. Im Juni 2018 fiel der Index auf 46, der niedrigste Wert seit acht Monaten.“

Die österreichischen Exporte in den Libanon gingen im Jahr 2017 um 14,3 Prozent auf 54,1 Millionen Euro zurück. 2013 waren die österreichischen Exporte in den Libanon um 25 Prozent gestiegen und hielten sich seitdem relativ stabil auf diesem Niveau. 2017 belegte der Libanon Rang 83 der wichtigsten Exportdestinationen Österreichs. Im ersten Halbjahr 2018 beliefen sich die Exporte in den Libanon auf 24,9 Mio. Euro und verzeichneten ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Probleme bereitet auch die teils höchst mangelhafte Infrastruktur, die zusätzlich durch die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem benachbarten Syrien belastet wird. Der Libanon hat selbst knapp unter fünf Millionen Einwohner, aber fast 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Medien zufolge gibt es häufig Strom- und Wasserabschaltungen sowie große Probleme mit der Abfallbeseitigung. Mitunter mit übel riechenden Folgen, wie die „Wirtschaftswoche“ berichtete: „Der Müll türmte sich in vergangenen Jahren oft über Wochen hinweg an Straßenrändern auf. Nach heftigen Regenfällen versagte das Beiruter Abwassersystem und die berühmte Küstenpromenade der Hauptstadt verwandelte sich in einen schmutzig-schwarzen Fluss.“

Die Krise hat mittlerweile eine Reihe von Libanesen dazu bewogen, bei ihren Einlagen auf US-Dollars umzusatteln - aus Angst vor einem Kollaps des libanesischen Pfundes. Zentralbankchef Riad Salameh versicherte indes, dass die einheimische Währung stabil sei. Der libanesischen Handelskammer zufolge haben bisher in diesem Jahr über 2000 Firmen schließen müssen. Der Schuldenberg aber steigt. Es sei „sehr rasches“ Handeln nötig, warnte auch Volkswirtschaftler Kamel Wasne in der „Weltwoche“. „Jede Verzögerung wird uns einem finanziellen Zusammenbruch aussetzen.“

Van der Bellen wird am morgigen Dienstag im Libanon auch mit Verteidigungsminister Yacoub Sarraf und Präsident Michel Aoun zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche sollen laut Präsidentschaftskanzlei „die bilateralen Beziehungen, die Flüchtlingssituation, die Lage in Syrien, der Nahostfriedensprozess sowie die UNIFIL-Friedenstruppen“ stehen.

Letzteren wird der Bundespräsident am Mittwoch einen vorweihnachtlichen Besuch abstatten. Seit November 2011 beteiligt sich das Bundesheer an der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen im Libanon. An dem „United Nations Interim Forces in Lebanon“-Einsatz nehmen laut Verteidigungsministerium rund 11.800 Soldaten und 1.000 UNO-Zivilangestellte aus 40 Nationen teil. Österreichs Kontingent besteht aktuell aus 175 Soldaten.

