Schüsse in Straßburg - Deutsche Polizei warnt vor Grenzübertritt

Kehl am Rhein (APA/AFP) - Nach dem tödlichen Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt warnt die Bundespolizei in Baden-Württemberg vor einem Grenzübertritt. „Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich Kehl“, schrieben die Behörden am Dienstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

Sie begründeten dies mit der laufenden Fahndung nach dem Täter. Die grenzüberschreitende Straßenbahn zwischen Deutschland und Frankreich verkehrte demnach nicht.

Ein Mann hatte zuvor das Feuer auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Er tötete mindestens zwei Menschen und verletzte elf weitere zum Teil schwer. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein terroristisches Motiv. Der mutmaßliche Täter war den Behörden als Gefährder bekannt.