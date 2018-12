Schüsse in Straßburg - EU-Parlament setzt Arbeit trotz Angriffs fort

Straßburg (APA/dpa) - Trotz des mutmaßlich terroristischen Angriffs mit zwei Toten in Straßburg hat das Europaparlament in der Stadt seine Arbeit am Dienstagabend zunächst fortgesetzt. Ein Sprecher von Parlamentspräsident Antonio Tajani bestätigte, dass das Plenum nicht unterbrochen worden sei.

Tajani selbst schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: „Dieses Parlament wird sich von Anschlägen von Terroristen oder Kriminellen nicht einschüchtern lassen.“ Er forderte: „Antworten wir auf terroristische Gewalt mit der Stärke der Freiheit und der Demokratie.“

Bei einem Angriff im elsässischen Straßburg waren am Dienstagabend nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt. Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Das Europaparlament hat in Straßburg seinen offiziellen Sitz. Derzeit sind viele der mehr als 700 Abgeordneten zur Plenumswoche in der französischen Stadt.