Schüsse in Straßburg - Französischer Innenminister eingetroffen

Straßburg (APA/dpa) - Nach dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt mit zwei Toten ist der französische Innenminister Christophe Castaner in der elsässischen Metropole eingetroffen. Er habe mit dem örtlichen Präfekten und Sicherheitskräften die Lage erörtert, teilte der Vertraute von Präsident Emmanuel Macron am frühen Mittwochmorgen via Twitter mit.

Auch der Staatsanwalt von Paris, der in Frankreich für Antiterrorermittlungen zuständig ist, sei in Straßburg, sagte Castaner.

Beim Angriff mit vermutlich terroristischem Hintergrund hatte es nach Angaben der Präfektur zwei Tote und zwölf Verletzte gegeben.