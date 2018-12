Schüsse in Straßburg - Präfektur: Zwei Tote und zwölf Verletzte

Straßburg (APA/dpa) - Bei einem Angriff mit vermutlich terroristischem Hintergrund am Straßburger Weihnachtsmarkt hat es nach Angaben der Präfektur zwei Tote und zwölf Verletzte gegeben. Davon seien sechs schwer und sechs leicht verletzt, hieß es in einer Mitteilung am späten Dienstagabend. Die Polizei sprach zuvor von 13 Verletzten - davon sieben Schwerverletzte.

Medien berichteten von vier Toten. Das bestätigten Polizei und Präfektur auf Nachfrage nicht.

Der Täter betrat gegen 20.00 Uhr den Umkreis des Weihnachtsmarktes und eröffnete das Feuer, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Die Innenstadt sei immer noch abgesperrt, es wurde eine medizinisch-psychologische Notfallambulanz eingerichtet. Die Präfektur bestätigte außerdem, dass der Täter auf der Sicherheitsakte „Fiche S“ geführt worden sei - einer Liste von Personen, die verdächtigt werden, radikalisiert zu sein.