Schüsse in Straßburg - Weihnachtsmarkt am Mittwoch geschlossen

Straßburg (APA/dpa) - Nach dem Anschlag in Straßburg bleibt der Weihnachtsmarkt in der Stadt am Mittwoch geschlossen. Auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt öffnen nicht, wie es in einer Mitteilung der Stadt am frühen Mittwochmorgen hieß.

Bei dem Anschlag mit vermutlich terroristischem Hintergrund hatte es laut Bürgermeister vier Tote und zahlreiche Verletzte gegeben, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Präfektur hatte zuvor von zwei Toten und zwölf Verletzten gesprochen. Ein Mann betrat nach Angaben der Präfektur gegen 20 Uhr den Umkreis des Weihnachtsmarktes und eröffnete das Feuer.

Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt in Dresden zählt der Straßburger Weihnachtsmarkt zu den ältesten Europas. Der „Christkindelsmärik“ wurde 1570 erstmals erwähnt.