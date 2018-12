Fußball: Die Achtelfinal-Aufsteiger in der Champions League

Wien (APA) - Die für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifizierten Teams nach Abschluss der Gruppenspiele:

Borussia Dortmund (Gruppe A), Atletico Madrid (A), FC Barcelona (B), Tottenham Hotspur (B), Paris Saint-Germain (C), Liverpool (C), FC Porto (D), Schalke 04 (D), Bayern München (E), Ajax Amsterdam (E), Manchester City (F), Olympique Lyon (F), Real Madrid (G), AS Roma (G), Juventus Turin (H), Manchester United (H)

Europa-League-Umsteiger: FC Brügge, Inter Mailand, SSC Napoli, Galatasaray Istanbul, Benfica Lissabon, Valencia, Viktoria Pilsen, Schachtar Donezk