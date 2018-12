Nach Bränden in Kalifornien hohe Versicherungsansprüche

San Francisco (APA/dpa) - Nach einer Reihe verheerender Waldbrände im US-Staat Kalifornien sind die Versicherungsansprüche auf mehr als neun Milliarden Dollar (7,91 Mrd. Euro) angestiegen. Dies teilte der kalifornische Versicherungsbeauftragte, Dave Jones, am Mittwoch mit. Diese vorläufige Summe dürfte weiter anwachsen, hieß es.

Davis sprach von „schockierenden Zahlen“ und einem „unfassbaren Verlust“, von dem Tausende Menschen betroffen seien. Drei Flächenbrände in Nord- und Südkalifornien hatten im November fast 20.000 Gebäude zerstört. Am schwersten betroffen war der Ort Paradise im Norden des Westküstenstaates. Das sogenannte Camp-Feuer hatte dort fast die gesamte Siedlung abgebrannt. 86 Menschen kamen ums Leben. Es war der Brand mit den meisten Toten in Kalifornien seit Beginn der Aufzeichnungen.

Das Feuer war am 8. November ausgebrochen und am 25. November vollständig unter Kontrolle gebracht worden. Erst kürzlich durften die ersten Anrainer in Teile der zerstörten Ortschaft Paradise zurückkehren. Die Erlaubnis galt zunächst jedoch nur für 24 Stunden.