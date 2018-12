Kanada vermisst Staatsangehörigen nach Verhör durch Chinas Behörden

Shenzhen/Ottawa (APA/AFP) - Ein kanadischer Staatsbürger wird nach einem Verhör durch chinesische Behörden vermisst. „Wir arbeiten hart daran, seinen Verbleib zu ermitteln“ sagte ein Sprecher des kanadischen Außenministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Fall werde auch gegenüber der chinesischen Regierung zur Sprache gebracht.

Bei dem Vermissten handelt es sich den Angaben zufolge um in den in China lebenden Michael Spavor, der Reisen nach Nordkorea vermittelt. Erst kürzlich war der ehemalige kanadische Diplomat Michael Kovrig in China festgenommen worden.

Die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, hatte zuletzt zu Spannungen zwischen Peking und Ottawa geführt. Meng kam inzwischen gegen Kaution auf freien Fuß. Die USA fordern wegen möglicher Verstöße gegen die Iran-Sanktionen ihre Auslieferung.

