Fußball: Salzburg und Rapid im EL-Sechzehntelfinale

Wien/Salzburg (APA) - Erstmals überwintern mit Rapid und Red Bull Salzburg zwei österreichische Fußball-Clubs in der Europa League. Während die Hütteldorfer bei der siebenten Gruppenphasen-Teilnahme erst zum zweiten Mal den Einzug in die K.o.-Phase fixierten, ist der Serienmeister aus der Mozartstadt bereits zum sechsten Mal bei insgesamt acht Anläufen dabei.

Mit dem 1:0-Heimsieg über die Glasgow Rangers beendeten die Hütteldorfer die Gruppe G am Donnerstagabend als Zweiter und stehen damit wie 2015/16 im Sechzehntelfinale. Salzburg war bereits vor zwei Wochen als Gewinner der Gruppe B in die Runde der letzten 32 eingezogen. Mit dem 2:1-Erfolg bei den Glasgow Rangers schafften die „Bullen“ bereits zum dritten Mal nach 2009 und 2013 das Maximum von 18 Punkten in der Gruppenphase und sind damit Rekordhalter im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb.

Das bisherige Abschneiden der ÖFB-Clubs in der Europa-League-Gruppenphase im Überblick:

~ 2009/10: RB Salzburg 1. Platz - 18 Punkte (6 Siege/0 Remis/0 Niederlagen) Rapid Wien 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3) Sturm Graz 4. Platz - 4 Punkte (1/1/4) Austria Wien 4. Platz - 2 Punkte (0/2/4)

2010/11: Rapid 3. Platz - 3 Punkte (1/0/5) Salzburg 4. Platz - 2 Punkte (0/2/4)

2011/12: Salzburg 2. Platz - 10 Punkte (3/1/2) Austria 3. Platz - 8 Punkte (2/2/2) Sturm 4. Platz - 3 Punkte (1/0/5)

2012/13: Rapid 4. Platz - 3 Punkte (1/0/5)

2013/14: Salzburg 1. Platz - 18 Punkte (6/0/0) Rapid 3. Platz - 6 Punkte (1/3/2)

2014/15: Salzburg 1. Platz - 16 Punkte (5/1/0)

2015/16: Rapid 1. Platz - 15 Punkte (5/0/1)

2016/17 Salzburg 3. Platz - 7 Punkte (2/1/3) Rapid 3. Platz - 6 Punkte (1/3/2) Austria 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3)

2017/18 Salzburg 1. Platz - 12 Punkte (3/3/0) Austria 4. Platz - 5 Punkte (1/2/3)

2018/19 Salzburg 1. Platz - 18 Punkte (6/0/0) Rapid 2. Platz - 10 Punkte (3/1/2)

Gruppenphase Teilnahmen Aufstiege Salzburg 8 6 Rapid 7 2 Austria 4 0 Sturm 2 0 ~ (Grafik 1186-18, Format 88 x 72 mm)