Hockey: Belgien und Niederlande in Indien im Finale der Herren-WM

Bhubaneswar (APA/dpa) - Belgien und Top-Favorit Niederlande stehen bei der Hockey-WM der Herren in Indien im Finale. Im ersten Semifinale setzten sich die Belgier am Samstag in Bhubaneswar gegen England mit 6:0 durch. Anschließend behielt das Oranje-Team im Penaltyschießen mit 4:3 gegen Titelverteidiger Australien die Oberhand. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Um die Medaillen geht es am Sonntag.