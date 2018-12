Geplante türkische Syrien-Offensive - Mogherini besorgt

Brüssel (APA/dpa) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich besorgt über die angekündigte Syrien-Offensive der Türkei geäußert. Die Türkei solle jede einseitige Aktion vermeiden, die den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) untergrabe, erklärte Mogherini am Samstag in Brüssel.

Im Kampf gegen den IS beginne die letzte Phase. Alle Beteiligten müssten sich nun für das Ziel einsetzen, den erwarteten Sieg zu sichern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG am Mittwoch angekündigt, aber keinen Termin genannt. Die Türkei hält die YPG, die in Syrien an der Grenze zur Türkei Gebiete beherrscht, für einen Ableger der verbotenen PKK und damit für eine Terrororganisation. Doch gilt die YPG als wirksame Bodentruppe gegen den IS. Auch die USA hatten Bedenken wegen der türkischen Pläne geäußert.