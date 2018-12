Leiche von vermisstem Kärntner aus See geborgen

Afritz am See (APA) - Die Leiche eines 68-jährigen Kärntners, der voriges Wochenende nicht von einem Gasthausbesuch heimgekommen war, ist am Samstagnachmittag im Afritzer See (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Online-Meldung der „Kronen Zeitung“. Rettungstaucher hatten den Toten am Samstag im Rahmen eines Lehrganges im See entdeckt.

Der Mann aus Afritz war am vergangenen Samstagabend zuletzt gesehen worden, als er sich nach einem Gasthausbesuch auf den Heimweg machte. Am Sonntag und Montag wurde nach dem Mann gesucht. Die Leiche des 68-Jährigen wurde bereits identifiziert, laut ersten Informationen der Polizei war Fremdverschulden auszuschließen.