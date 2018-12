Biathlon: Eberhard 2 - Staffel ohne Leitner, mit Tobias Eberhard

Hochfilzen (APA) - In der Herren-Staffel am Sonntag kommt für Österreich wider Erwarten Tobias Eberhard anstelle von Felix Leitner zum Einsatz. Eberhard war im Sprint mit drei Fehlschüssen nur 78. geworden und hatte die Verfolgung damit klar verpasst. Leitner lief hingegen als 35. und 30. zweimal in die Punkteränge.