Bob: Totaler Triumph der deutschen Vierer in Winterberg - Maier 6.

Winterberg (APA) - Den deutschen Bobfahrern ist im ersten Vierer-Weltcup der Saison ein Dreifach-Erfolg gelungen. Der Olympia-Zweite Nico Walther setzte sich am Samstag in Winterberg mit seiner Crew sieben Hundertstel vor Olympiasieger Francesco Friedrich durch. Johannes Lochner, der beim Saisonauftakt in Sigulda noch gefehlt hatte, wurde Dritter. Der Tiroler Benjamin Maier landete auf dem sechsten Rang.

Nach dem ersten Lauf war Bob Österreich 1 noch auf dem fünften Platz gelegen. Im Finale erzielte Maier dann die sechstbeste Zeit. Auch das zweite rot-weiß-rote Quartett mit Pilot Markus Treichl landete als Zehnter in den Top Ten.