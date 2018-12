Fußball: Tottenham gewann dank spätem Eriksen-Treffer

London (APA) - Tottenham hat in der englischen Premier League einen Punkteverlust spät abgewendet. Beim 1:0 gegen Burnley am Samstag traf Christian Eriksen erst in der 91. Minute für den Champions-League-Achtelfinalisten. Tottenham wahrte als Tabellendritter damit den Rückstand von fünf Zählern auf Spitzenreiter Manchester City.

Watford siegte zu Hause nach einem 3:0-Zwischenstand gegen Cardiff noch knapp mit 3:2. Sebastian Prödl fehlte bei den neuntplatzierten Hausherren aufgrund einer Knieblessur.

Christian Fuchs stand bei Leicester City aufgrund der Verletzung von Konkurrent Ben Chilwell erstmals in dieser Saison in der Premier League auf dem Spielfeld. Die „Foxes“ verloren bei Crystal Palace jedoch mit 0:1 und fielen dadurch auf Rang elf zurück.