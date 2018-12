Rodeln: Reinhard Egger in Lake Placid Weltcup-Dritter

Lake Placid (New York) (APA) - Reinhard Egger hat am Samstag bei den Rodel-Bewerben des Kunstbahn-Weltcups in Lake Placid das beste ÖRV-Resultat erreicht. Der Tiroler holte seinen zweiten Karriere-Podestplatz, er wurde wie Anfang Dezember in Whistler Dritter. Auf der technisch schwierigen Bahn hatte der 29-Jährige 0,227 Sekunden Rückstand auf den russischen Sieger Roman Repilow, der Deutsche Johannes Ludwig lag 0,171 zurück.

Weltmeister Wolfgang Kindl wurde wegen einer zu schweren Rodel disqualifiziert. Der Tiroler führt aber die Gesamtwertung vor Ludwig weiter an. Olympiasieger David Gleirscher (0,734) landete hinter Jonas Müller (0,697) an der achten Stelle.