Fußball: Sturm Graz unter Mählich weiter auf dem Vormarsch

Wien (APA) - Sturm Graz geht mit guten Chancen auf die Qualifikation für die Fußball-Bundesliga-Meistergruppe in die Winterpause. Beim 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Admira blieb die Elf von Trainer Roman Mählich am Samstag zum sechsten Mal ungeschlagen. Sturm stieß damit vorerst an der Austria vorbei auf den fünften Tabellenrang vor.

Der LASK besiegte Mattersburg dank eines Doppelpacks von Joao Victor mit 2:1 und überwintert damit fix als Zweiter hinter Salzburg. Wacker Innsbruck und der WAC trennten sich am Tivoli mit einem 0:0, Wacker-Torhüter Christopher Knett parierte dabei einen Elfmeter von Michael Liendl.