Fußball: Club-WM 2 - Al Ain ebenfalls im Halbfinale

Al Ain (APA) - Im zweiten Spiel der 2. Runde setzte sich Gastgeber Al Ain FC am Abend gegen Esperance Tunis mit 3:0 (2:0) durch. Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten trifft nun im Halbfinale am Dienstag in Abu Dhabi auf Copa-Libertadores-Sieger River Plate Buenos Aires.