Fußball: Sturm Graz pragmatisch 2 - Meinungen

Graz (APA) - Stimmen zum Spiel Sturm - Admira (3:0):

Roman Mählich (Sturm-Trainer): „Ich habe zurecht die ganze Woche vor diesem Spiel gewarnt. Wir haben in vier Spielen acht Treffer bei null Gegentoren erzielt - das ist ein sehr guter Schnitt. Wir können uns in der Defensive noch verbessern, aber auch in der Offensive müssen wir in Ballbesitz manches besser machen.“

Reiner Geyer (Admira-Trainer): „Die letzten 17 Jungs haben es gut gemacht und wenig Torchancen zugelassen. Sie haben auch Mut und Ruhe gezeigt, wenn auch das Ergebnis schlussendlich bitter ist. In Österreichs Bundesliga wird guter, intensiver Fußball geboten. Man hat jede Woche eine echte Aufgabe, um Punkte zu holen. Jetzt ist Ruhe und Erholung wichtig, im Jänner schauen wir weiter.“