Rodeln: Steu/Koller in Lake Placid Weltcup-Dritte

Lake Placid (New York) (APA) - Thomas Steu und Lorenz Koller haben am Samstag ihren vierten Saison-Podestplatz im Doppelsitzerbewerb des Rodel-Kunstbahn-Weltcups erreicht. Im fünften Saisonrennen in Lake Placid klassierten sich die Olympia-Vierten an der dritten Stelle. Das ÖRV-Duo hatte 0,540 Sekunden Rückstand auf die deutschen Sieger Toni Eggert und Sascha Benecken.

Eggert/Benecken feierten mit Bestzeit in beiden Läufen ihren fünften Erfolg in Lake Placid in Serie. Sie hatten 0,320 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsleute Tobias Wendl/Tobias Arlt und übernahmen die Weltcupführung von Steu/Koller. Die Österreicher haben ebenfalls zwei Saisonsiege gefeiert.