Fußball: Joao Victors Doppelpack bescherte LASK 2 - Stimmen

Pasching (APA) - Stimmen zum Spiel zwischen LASK und Mattersburg (2:1):

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie nach dem 1:1 wieder zurückgekommen ist und am Schluss den Vorsprung gut verteidigt hat. Ich habe ein schwieriges Match prophezeit, das ist es geworden. Ich muss dem ganzen Trainerteam ein großes Kompliment machen für die Eckballvariante zum 1:0. Der Gegner hat wohl mit einem langen Ball auf Ullmann gerechnet. In einem solchen Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Deswegen bin ich froh, dass wir die heute genützt haben.“

Klaus Schmidt (Mattersburg-Trainer): „Wir haben in der ersten Hälfte nur phasenweise dagegengehalten. Wir haben nach der Pause ‚all in‘ gespielt und das 1:1 erzielt, dann dem LASK aber mehr Räume angeboten als gewünscht. Wir wollten dominant auftreten, das ist uns nicht gelungen. In der zweiten Hälfte waren wir offensiv aufgestellt, durch den Ausgleich haben wir den LASK kurz aus der Fassung gebracht. Doch nur mit hohen Bällen konnten wir den LASK nicht in Schwierigkeit bringen. Daher war es ein verdienter Sieg.“