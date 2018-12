Fußball: Vater von Stuttgarts Kapitän stirbt nach Sieg gegen Hertha

Stuttgart (APA/dpa) - Der deutsche Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trauert um Herbert Gentner. Der Vater des VfB-Kapitäns Christian Gentner sei am Samstag „unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion verstorben“, teilte der Club auf seiner Internetseite mit. „Der VfB Stuttgart ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner“, hieß es in der Mitteilung weiter.