Snowboard: Podestplätze für Schöffmann und Karl in Cortina

Cortina d‘Ampezzo (APA) - Auch beim zweiten Weltcup der Parallel-Snowboarder hat es für Österreich zwei Podestplätze gegeben. In Cortina d‘Ampezzo belegten Sabine Schöffmann und Benjamin Karl jeweils Rang drei im PGS. Karl kommt damit als Weltcup-Führender zu den Heimrennen am 8. und 9. Jänner 2019 in Bad Gastein. Für Schöffmann war es zehn Monate nach ihrer Sprunggelenksverletzung das erste Podest.

Die Kärntnerin zeigte nach ihrem 15. Rang zum Auftakt in Carezza eine deutliche Leistungssteigerung. Die Quali-Fünfte schaltete u.a. im Viertelfinale Carezza-Siegerin Nadya Ochner (ITA) aus und musste sich erst im Semifinale der späteren Siegerin Ester Ledecka (CZE) geschlagen geben. Im kleinen Finale behielt Schöffmann gegen die Slowenin Gloria Kotnik die Oberhand. Szene-Star Ledecka bezwang im großen Finale die Schweizerin Julie Zogg und stellte nach ihrer seltenen Niederlage von Carezza die Rangordnung bei den Damen wieder her.

Bei den Herren qualifizierten sich gleich sechs ÖSV-Boarder für die Finalentscheidung der Top 16, von denen es Karl und Andreas Prommegger jeweils in das Halbfinale schafften. Dort lagen sowohl Karl gegen den späteren Sieger Roland Fischnaller (ITA) als auch Prommegger gegen Nevin Galmarini (SUI) zunächst klar in Front, vergaben den Finaleinzug aber jeweils durch grobe Schnitzer. Im kleinen Finale setzte sich Karl wie schon vergangenen Donnerstag im ÖSV-Duell knapp gegen Prommegger durch. War es im Carezza-Halbfinale eine Hundertstel gewesen, lag Karl diesmal eine Zehntelsekunde vor seinem Teamkollegen Prommegger, der damit erneut Vierter wurde.

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich auf einem so flachen Hang wie hier in Cortina so viel Freude am Snowboarden haben kann“, sagte Karl. „Es ist überragend, die Saison mit zwei Podestplätzen zu starten. Und dass ich Weihnachten mit dem gelben Trikot feiern darf, ist das schönste Geschenk. Ich bin schon gespannt, was mich in Bad Gastein erwartet, denn im Training haben mich die Teamkollegen im Slalom ganz schön im Griff gehabt“, meinte der vierfache Weltmeister.

