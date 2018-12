31. Europäischer Filmpreis: Joanna Kulig ist beste Schauspielerin

Sevilla/Österreich-weit (APA) - Joanna Kulig ist zur besten Schauspielerin Europas gekürt worden: Die 36-jährige Polin wurde für ihre Rolle in Pawel Pawlikowskis „Cold War“ gewürdigt und setzte sich bei der Verleihung des 31. Europäischen Filmpreises unter anderen gegen Marie Bäumer durch, die für ihre Interpretation der Romy Schneider in der österreichisch koproduzierten Filmbiografie „3 Tage in Quiberon“ nominiert war.

Zuvor waren bei der Gala in der südspanischen Metropole Sevilla bereits der 40-jährige Marcello Fonte für seinen Part eines Hundefriseurs in Matteo Garrones Tragikomödie „Dogman“ als bester Schauspieler geehrt worden. Der Italiener zeigte sich in seiner Muttersprache auf der Bühne beinahe sprachlos, dass er und nicht Kollegen wie Routinier Rupert Everett („The Happy Prince“) oder Nachwuchsstar Victor Polster („Girl“) von den 3.500 Mitgliedern der Filmakademie gekürt worden waren. Dabei hatte Fonte bereits in Cannes den Preis als bester Schauspieler gewonnen.

Über den Preis als europäische Entdeckung des Jahres konnte sich indes der Belgier Lukas Dhont für „Girl“, sein Porträt eines Transmädchens, das Balletttänzerin werden möchte, freuen. Und „Another Day of Life“ von Raul de la Fuente und Damian Nenow wurde als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Und auch die 85-jährige Regielegende Constantin Costa-Gavras nahm den Ehrenpreis als politische Stimme des Weltkinos entgegen.

(S E R V I C E - www.europeanfilmawards.eu)