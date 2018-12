Rodeln: Egger und Steu/Koller in Lake Placid jeweils Weltcup-Dritte

Lake Placid (New York) (APA) - Die österreichischen Kunstbahn-Rodler haben auf der fünften Weltcup-Station in Lake Placid (USA) in beiden Samstag-Bewerben Podestplätze erreicht. Reinhard Egger sowie Thomas Steu und Lorenz Koller im Doppelsitzer klassierten sich jeweils an der dritten Stelle.

Der Tiroler Egger stand zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podest, er war auch in Whistler Anfang Dezember Dritter gewesen. Auf der technisch schwierigen Bahn hatte der 29-Jährige 0,227 Sekunden Rückstand auf den russischen Sieger Roman Repilow, der Deutsche Johannes Ludwig lag als Zweiter 0,171 zurück.

„Ich war selber überrascht, da ich mich in Lake Placid nie besonders wohl gefühlt habe“, sagte Egger. „Das Material ist super gelaufen, ich bin sehr gut gestartet und habe mir im oberen Bereich einen schönen Polster herausgefahren. Dass es neuerlich fürs Podest gereicht hat, ist natürlich gewaltig.“

Weltmeister Wolfgang Kindl wurde wegen einer um 300 Gramm zu schweren Rodel disqualifiziert. „Ich war nach dem Abwiegen ehrlich schockiert. Beim Gesamtgewicht aus Körper und Schlitten bin ich um drei Kilogramm unter dem Limit, ich hätte nie gedacht, dass der Schlitten selber zu schwer ist. Aber das ist ganz klar mein Fehler und ärgert mich extrem“, meinte Kindl.

Der Tiroler führt zwar die Gesamtwertung vor Ludwig weiter an, wird aber den ersten Platz nach dem Sprintrennen am Sonntag verlieren, in dem nur im Einzelrennen klassierte Fahrer startberechtigt sind. Olympiasieger David Gleirscher (0,734) landete unmittelbar hinter Jonas Müller (bestes Weltcup-Resultat/+0,697) an der achten Stelle.

Steu/Koller rasten auf der bisher ungeliebten Bahn, auf der sie nur wenige Fahrten absolviert hatten, zu ihrem vierten Saison-Podestplatz im fünften Rennen. Das ÖRV-Duo hatte 0,540 Sekunden Rückstand auf die Sieger Toni Eggert und Sascha Benecken. „Der Höhenflug setzt sich fort, wir waren sehr gut vorbereitet und von den Trainern optimal eingestellt. Es war heute ein super Rennen von uns und hat richtig Spaß gemacht“, freute sich Steu.

Die deutschen Weltmeister Eggert/Benecken feierten mit Bestzeit in beiden Läufen ihren fünften Erfolg in Lake Placid in Serie. Sie hatten 0,320 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsleute, die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt, und übernahmen die Weltcupführung von Steu/Koller. Die Österreicher haben ebenfalls zwei Saisonsiege gefeiert.