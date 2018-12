COP24 - Sonderwünsche der Türkei

Katowice (Kattowitz) (APA/dpa) - Sonderwünsche der Türkei haben die Verhandlungen der Weltklimakonferenz in Polen am Samstagabend weiter verzögert. Das für 18 Uhr einberufene Plenum der fast 200 Staaten in Katowice (Kattowitz) wurde bis gegen 21 Uhr nicht eröffnet. Die Türken verlangten Verhandlungskreisen zufolge eine Änderung ihres Status in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.

Das würde ihnen unter anderem ermöglichen, Fördergelder aus einem Fonds für Klimaschutz vor allem in Entwicklungsländern zu bekommen. Zuvor hatten schon Streit über schärfere Maßnahmen gegen die Erderwärmung und den internationalen Handel mit Verschmutzungsrechten eine Verlängerung der Weltklimakonferenz erzwungen. Das ist aber nicht ungewöhnlich.