COP24 - Abschlussplenum begonnen

Katowice (Kattowitz) (APA/dpa) - Nach wiederholten Verzögerungen hat in Katowice (Kattowitz) die abschließende Plenarsitzung der UNO-Klimakonferenz begonnen. Die Verhandler hätten „einen langen Weg“ zurückgelegt, sagte der polnische Konferenz-Präsident Michal Kurtyka am Samstagabend vor den Delegierten aus fast 200 Ländern.

Die Weltklimakonferenz hatte eigentlich bereits am Freitag enden sollen. Das Schlussplenum wurde aber wiederholt verschoben. Die Unterhändler in Kattowitz hatten den Arbeitsauftrag, das sogenannte Regelbuch zur Umsetzung des Ende 2015 in Paris vereinbarten globalen Klimaabkommens auszuarbeiten. Dies sei eine „große Verantwortung“ gewesen, sagte Kurtyka.