Handball: Bregenz muss weiter um Bonusrunde bangen

Wien (APA) - Bregenz Handball muss weiter um den Einzug in die Bonusrunde der spusu-Liga bangen. Am Samstag kassierte der einstige Serienmeister in Leoben eine 26:28-(14:13)-Niederlage und hat zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs zwei Punkte Rückstand auf den dafür notwendigen Platz fünf.

Dort liegt mit 16 Zählern aktuell Schwaz, das am Samstag Ferlach mit 31:28 (19:15) schlug. Damit ist auch klar, dass die drittplatzierten Harder (20), die schon am Freitag den HC Linz 30:21 (15:9) besiegten, nicht mehr aus den Top fünf zu verdrängen sind.

Am Sonntag (20.15 Uhr/live ORF Sport +) steht Meister Fivers im Wiener Derby bei Westwien unter Druck. Verlieren die Margaretner, fehlen bereits drei Punkte auf die Bonusrunde.