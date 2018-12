US-geführte Koalition zerstörte IS-Kommandozentrale in Moschee

Deir ez-Zor (Deir al-Zor) (APA/Reuters) - In Syrien droht die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) ihre letzten Bastionen zu verlieren. Die US-geführte Koalition habe am Samstag eine Moschee in der Stadt Hajin zerstört, teilte das US-Militär mit. In der Moschee habe sich eine Kommandozentrale des IS befunden. Sie sei von 16 schwer bewaffneten IS-Kämpfern als Ausgangspunkt für Angriffe benutzt worden.

Hajin ist die letzte große Stadt östlich des Euphrat, die noch vom IS gehalten wird. Mit Hilfe kurdischer Milizen will die Koalition nach eigenen Angaben die in der Provinz Deir ez-Zor (al-Zor) gelegene Stadt nahe der Grenze zum Irak in Kürze zurückerobern.

Der IS wird in Syrien von der US-geführten Koalition und der von Russland und dem Iran unterstützten syrischen Armee bekämpft. Die USA lehnen allerdings den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ab, der von den Regierungen in Moskau und Teheran unterstützt wird. Der IS, der zeitweise große Teile Syriens unter seine Kontrolle gebracht hatte, hat sich in Randbereiche des Landes zurückgezogen und steuert auf seine vollständige militärische Niederlage zu.