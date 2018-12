Basketball: Oberwart siegte erneut - Gmunden wieder Ligaspitze

Oberwart (APA) - Die Oberwart Gunners haben ihren Siegeslauf in der Basketball Bundesliga (ABL) fortgesetzt. Beim 78:65 gegen die Traiskirchen Lions feierten die Gunners den vierten Sieg in Folge und liegen nun punktegleich hinter Traiskirchen auf Rang drei. Die Swans Gmunden holten sich mit einem 87:74 in Fürstenfeld die Tabellenführung zurück. Vierter sind die Kapfenberg Bulls nach einem 87:44 gegen Vienna.