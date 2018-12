Europäischer Filmpreis: Die Allzeitliste der Gewinner

Wien/Sevilla (APA) - Der Europäische Filmpreis ehrt alljährlich die herausragenden Leistungen des europäischen Kinos. Im Folgenden die Allzeitliste der Gewinner in den vier wichtigsten Kategorien seit 2008:

~ 2018 Bester Film: „Cold War“ von Pawel Pawlikowski

Beste Regie: Pawel Pawlikowski („Cold War“)

Beste Hauptdarstellerin: Joanna Kulig („Cold War“)

Bester Hauptdarsteller: Marcello Fonte („Dogman“) 2017 Bester Film: „The Square“ von Ruben Östlund

Beste Regie: Ruben Östlund („The Square“)

Beste Hauptdarstellerin: Alexandra Borbely („Körper und Seele“)

Bester Hauptdarsteller: Claes Bang („The Square“) 2016 Bester Film: „Toni Erdmann“ von Maren Ade

Beste Regie: Maren Ade („Toni Erdmann“)

Beste Hauptdarstellerin: Sandra Hüller („Toni Erdmann“)

Bester Hauptdarsteller: Peter Simonischek („Toni Erdmann“) 2015 Bester Film: „Die ewige Jugen“ von Paolo Sorrentino

Beste Regie: Paolo Sorrentino („Die ewige Jugend“)

Beste Hauptdarstellerin: Charlotte Rampling („45 Years“)

Bester Hauptdarsteller: Michael Caine („Die ewige Jugend“) 2014 Bester Film: „Ida“ von Pawel Pawlikowski

Beste Regie: Pawel Pawlikowski („Ida“)

Beste Hauptdarstellerin: Marion Cotillard („Zwei Tage, eine

Nacht“)

Bester Hauptdarsteller: Timothy Spall („Mr. Turner - Meister

des Lichts“) 2013 Bester Film: „La Grande Bellezza“ von Paolo

Sorrentino

Beste Regie: Paolo Sorrentino („La Grande

Bellezza“)

Beste Hauptdarstellerin: Veerle Baetens („The Broken Circle

Breakdown“)

Bester Hauptdarsteller: Toni Servillo („La Grande Bellezza“) 2012 Bester Film: „Amour“ von Michael Haneke

Beste Regie: Michael Haneke („Amour“)

Beste Hauptdarstellerin: Emmanuelle Riva („Amour“)

Bester Hauptdarsteller: Jean-Louis Trintignant („Amour“) 2011 Bester Film: „Melancholia“ von Lars von Trier

Beste Regie: Susanne Bier („In einer besseren

Welt“)

Beste Hauptdarstellerin: Tilda Swinton („We Need to Talk About

Kevin“)

Bester Hauptdarsteller: Colin Firth („The King“s Speech“) 2010 Bester Film: „Der Ghostwriter“ von Roman Polanski

Beste Regie: Roman Polanski („Der Ghostwriter“)

Beste Hauptdarstellerin: Sylvie Testud („Lourdes“)

Bester Hauptdarsteller: Ewan McGregor („Der Ghostwriter“) 2009 Bester Film: „Das weiße Band“ von Michael Haneke

Beste Regie: Michael Haneke („Das weiße Band“)

Beste Hauptdarstellerin: Kate Winslet („Der Vorleser“)

Bester Hauptdarsteller: Tahar Rahim („Ein Prophet“) 2008 Bester Film: „Gomorrha“ von Matteo Garrone

Beste Regie: Matteo Garrone („Gomorrha“)

Beste Hauptdarstellerin: Kristin Scott Thomas („So viele Jahre

liebe ich dich“)

Bester Hauptdarsteller: Toni Servillo („Gomorrha“ und „Il

Bester Hauptdarsteller: Toni Servillo („Gomorrha" und „Il

Divo"')