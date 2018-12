COP24 - Deutsche Ministerin: „Sorgen, dass Erde bewohnbar bleibt“

Katowice (Kattowitz) (APA/dpa) - Nach dem Beschluss der Klimakonferenz in Polen über neue Regeln für den weltweiten Klimaschutz hat sich die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze erleichtert geäußert. „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Erde bewohnbar bleibt. Und das ist die Verantwortung dieser Generation“, sagte die Sozialdemokratin am Samstagabend am Rande des Gipfels in Katowice (Kattowitz).

Schulze sprach von einem „ganz wichtigen Signal an die Welt“. Das Pariser Abkommen von 2015 sei nun in ein Regelbuch umgesetzt. Es gebe nun gemeinsame Regeln für alle, wie sich die Staaten künftig beim Klimaschutz vergleichen und messen. Der Welt stehe eine große Veränderung bevor, der CO2-Ausstoß müsse weltweit sinken, sagte sie. Dabei sei nicht nur die Politik gefragt, sondern alle gemeinsam müssten dazu beitragen, „unseren Planeten jetzt zu retten“, sagte sie.

Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zeigte sich enttäuscht: „Ein Jahr voller Klima-Katastrophen und einer eindringlichen Warnung von den besten Wissenschaftern der Welt hätten zu viel mehr führen sollen“, sagte sie. „Anzuerkennen, dass mehr Ehrgeiz nötig ist, und Regeln für den Klimaschutz zu verabschieden, ist nicht mal annähernd genug,wenn ganzen Nationen die Auslöschung droht.“

Drei Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen hatten zuvor fast 200 Staaten gemeinsame Regeln für die praktische Umsetzung beschlossen. Ziel des Abkommens ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Dafür muss der Ausstoß von Treibhausgasen etwa aus der Verbrennung von Kohle und Öl in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden.