Queen ernannte neuen Generalgouverneur Australiens

London/Canberra (APA/dpa) - Die Queen hat Ex-General David Hurley zu ihrem neuen Repräsentanten in Australien ernannt. Hurley werde Anfang kommenden Jahres seinen Posten antreten, wenn der bisherige Generalgouverneur Peter Cosgrove in den Ruhestand geht. Dies teilte der Buckingham Palast am späten Samstagabend mit, wie die britische Agentur PA berichtete. Elizabeth II. ist offiziell Staatsoberhaupt Australiens.

Der Generalgouverneur, der überwiegend repräsentative Aufgaben wahrnimmt, wird stets vom australischen Premierminister vorgeschlagen, die endgültige Entscheidung liegt beim Monarchen in London. Hurley ist aktuell Gouverneur des australischen Bundesstaats New South Wales.