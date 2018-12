Mutmaßlicher Drogenbaron aus Rio de Janeiro in Paraguay gefasst

Asuncion/Rio de Janeiro (APA/AFP) - Die Polizei in Paraguay hat einen mutmaßlichen Drogenbaron aus der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro gefasst. Der 35-jährige Carlos Enrique Sales Cardoso alias „Capile“ sei am Samstag in der Stadt Asunción festgenommen worden, hieß es aus Regierungskreisen.

Er werde in seiner Heimat Brasilien wegen Drogenhandels und Mordes gesucht, teilte das nationale Anti-Drogen-Sekretariat (Senad) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

„Capile“ soll einer der Chefs der brasilianischen Drogenbande Tercer Comando Puro sein. Die Festnahme erfolgte den Angaben zufolge in einer Luxusvilla im Viertel Los Laureles in Asuncion. Sicherheitskräfte hätten dort 86 Luxusuhren und mehr als 11.800 Dollar (10.456,36 Euro) in Bar sichergestellt. Der Polizeieinsatz sei in Zusammenarbeit mit den brasilianischen Behörden erfolgt, an die der Verdächtige ausgeliefert werden könne.