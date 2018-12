Miss Frankreich 2019 kommt aus Tahiti

Lille (APA/AFP) - Die schönste Französin kommt aus Tahiti: Die 24 Jahre alte Vaimalama Chaves aus dem französischen Überseegebiet Polynesien im Südpazifik ist am Samstagabend zur Miss Frankreich 2019 gekürt worden. Insgesamt konkurrierten 30 regionale Schönheitsköniginnen zwischen 18 und 24 Jahren um den Titel. Auch die Jury bestand erstmals nur aus Frauen.

„Ich war Managerin in einem Fitnessstudio, jetzt bin ich Miss Frankreich“, freute sich die Siegerin mit Tränen in den Augen. Die amtierenden Schönheitsköniginnen aus Tahiti schafften es in den vergangenen Jahren zwar oftmals auf den zweiten Platz bei der Wahl der Miss Frankreich. Die letzte Wahl einer Miss Tahiti zur Miss Frankreich reicht in das Jahr 1999 zurück, als Mareva Galanter das Diadem der Siegerin aufgesetzt bekam.

Abgesehen von der rein weiblichen Jury unterschied sich das Programm der Miss-Wahl jedoch nicht groß von früheren Wettbewerben. Die Kandidatinnen mussten im Badeanzug defilieren, sich in einem weißen Kleid zu einem Walzer von Charles Aznavour bewegen und Cancan tanzen.

Die zwölf Halbfinalistinnen mussten in knapp geschnittenen Kostümen als Superheldinnen eine gute Figur machen. Das letzte Wort hatten schließlich die Fernsehzuschauer, die per Telefon oder SMS die Siegerin und die Plätze zwei und drei bestimmten.