Wiener OStA-Chef Fuchs: „Das System ist handlungsfähig“

Wien (APA) - 250.000 Fälle sind im vergangenen Jahr von den Anklagebehörden im Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien bearbeitet worden. Davon konnten mehr als 99 Prozent innerhalb eines halben Jahres erledigt werden. „Das System, das wir haben, ist handlungsfähig und in der Lage, die Aufgaben, die sich uns stellen, zu bewältigen“, hielt der neue OStA-Leiter Johann Fuchs im Gespräch mit der APA fest.

Zur Qualität der staatsanwaltschaftlichen Erledigungen - die Wiener OStA hat die Fach- und Dienstaufsicht für Wien, Niederösterreich und das Burgenland sowie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) inne - meinte Fuchs, diese sei „generell gut“. Die - auch justizintern - umstrittenen Abläufe in der BVT-Causa werde man „im Sinne einer Qualitätssicherung genau evaluieren und anschauen“, kündigte der seit 1. September amtierende OStA-Chef an. In diesem Verfahren seien „Risiken zutage getreten, die uns als Fachaufsichtsbehörde darüber nachdenken lassen, wie wir diesen Risiken in Zukunft besser begegnen können“.

Die WKStA hatte im vergangenen Februar zu Beweissicherungszwecken in mehreren Büros des BVT sowie an privaten Wohnadressen Hausdurchsuchungen vorgenommen. Diese Maßnahme wurde später vom Wiener Oberlandesgericht (OLG) für zum größten Teil rechtswidrig erklärt. Um solche Fälle in Zukunft zu verhindern, will sich die OStA in Zukunft „mehr in die Fachaufsicht einbringen“ und „Berichtspflichten angleichen“, sagte Fuchs. Die WKStA habe „im bestehenden Rahmen korrekt gehandelt, aber die Frage ist, ob man aus Sicht der OStA den Rahmen anpasst“. Speziell in sensiblen Ermittlungsverfahren will Fuchs die behördeninterne Kommunikation verbessern, wenn Grundrechtseingriffe wie Hausdurchsuchungen erforderlich sind. Damit soll vermieden werden, dass die übergeordneten Behörden nicht erst dann von einer staatsanwaltschaftlich veranlassten sensiblen Hausdurchsuchung erfahren, wenn diese abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen.

„Eine funktionierende Kommunikation ist ein wichtiges Existenzmerkmal in jedem Unternehmen“, gab Fuchs zu bedenken. Insofern sei das Berichtswesen „kein Instrument der unsachlichen Beeinflussung von Entscheidungen, sondern ein wesentliches Instrument des Qualitätsmanagements“. Bei Weisungen gehe es grundsätzlich nicht um Einflussnahme, „sondern um rechtliche Qualitätssicherung“. Das Wesen der Fach- und Dienstaufsicht im staatsanwaltschaftlichen Bereich stärke die Position jedes einzelnen Staatsanwalts: „Es macht einfach einen Unterschied, ob ich als Entscheidungsorgan ohne rechtliches Back-Up im Hintergrund mit heiklen Entscheidungen nach außen trete oder ob das eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist, die vom ganzen Apparat getragen wird.“ In diesem Sinne gebe es für einen Staatsanwalt zwar Berichtspflichten, aber auch keine Berichtsverbote. Jeder Ankläger habe die Möglichkeit, vor einer ihm heikel erscheinenden Maßnahme die vorgesetzten Dienststellen einzubinden und diese über den ganzen Apparat abzuwickeln. Diese Vorgangsweise könne „dem Entscheidungsorgan an der Front Sicherheit geben“.

Wert legt der neue Wiener OStA-Chef auf eine professionelle Medienarbeit: „Mir ist wichtig, dass wir unsere Arbeit entsprechend kommunizieren.“ Aufgabe der Staatsanwaltschaften sei eine konsequente Strafrechtsdurchsetzung: „Diese Funktion können wir nur dann erfüllen, wenn wir unser Handeln und das, wir im Rahmen unserer Aufgaben machen, entsprechen kommunizieren.“ Und weiter: „Wir haben nichts davon gut zu sein, wenn niemand davon weiß.“

Fuchs hält es für sinnvoll, wenn die Strafverfolgungsbehörden bei anfallenden Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen Experten beiziehen und deren Fachwissen zukaufen, um diese vorweg offene Fragen und Aufgabenbestellungen abklären zu lassen, ehe Sachverständige bestellt werden. Das könne Verfahren beschleunigen. Ausdrücklich begrüßt der OStA-Leiter, dass der Gesetzgeber die Telekommunikations-Überwachung auf Messenger-Dienste (ab 2020) ausgeweitet hat. Auf technologische Entwicklungen gelte es „zeitgemäß zu reagieren“ und die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden entsprechend anzupassen.

